С «Восхода», следовавшего из Сызрани в Самару, эвакуировали пассажиров

«Восход» то снижал скорость до минимальной, то вообще ложился в дрейф. Судя по всему, у него отказала система охлаждения. На борту судна было 12 пассажиров, в том числе четверо детей. В районе Новокуйбышевска людей прямо на воде пересадили на подошедший теплоход «Ингрия-3», и они благополучно добрались до Самары. В итоге путь занял более четырех часов, вместо положенных двух.

По данным справочной службы речного вокзала Самары, в понедельник, 1 мая, судно «Восход» уже отправилось в рейс на Сызрань.