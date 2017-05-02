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09:32 (мск), источник: Volga News

С «Восхода», следовавшего из Сызрани в Самару, эвакуировали пассажиров

В воскресенье, 30 апреля, с судна на подводных крыльях «Восход», следовавшего по маршруту «Сызрань-Самара», эвакуировали пассажиров, сообщает syzran-small.ru.

«Восход» то снижал скорость до минимальной, то вообще ложился в дрейф. Судя по всему, у него отказала система охлаждения. На борту судна было 12 пассажиров, в том числе четверо детей. В районе Новокуйбышевска людей прямо на воде пересадили на подошедший теплоход «Ингрия-3», и они благополучно добрались до Самары. В итоге путь занял более четырех часов, вместо положенных двух.

По данным справочной службы речного вокзала Самары, в понедельник, 1 мая, судно «Восход» уже отправилось в рейс на Сызрань.

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