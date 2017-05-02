В Самарской области конфисковали овощи и гречку без документов

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в одной из исправительных колоний продукты, которые не прошли фитосанитарный контроль. Речь идет о 28 тоннах свежих овощей и 1,3 тонны гречневой крупы.

Документов на эти продукты в ИК не было. Поэтому в отношении должностного лица возбудили три административных дела и назначили штрафы в размере 1500 рублей.

Аналогичный случай произошел в одном из бюджетных учреждений здравоохранения — противотуберкулезном санатории. Там сотрудники надзорного ведомства обнаружили 40 килограммов сухофруктов и 30 килограммов свежих апельсинов. Они также не прошли фитосанитарный контроль.

В настоящее время должностному лицу медицинского учреждения назначили наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей, пишет 63.ру.