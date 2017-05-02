Численность населения Екатеринбурга превысила 1,5 миллиона человек

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, 1 апреля текущего года этот показатель составлял 1 млн 498 тыс. 542 человека. Таким образом, за последний месяц численность населения Екатеринбурга увеличилась более чем на 2,45 тыс. человек.

Распределение по полу за последний год не изменилось: 44% жителей столицы Урала — мужчины, 56% — женщины.

Самый населенный район Екатеринбурга — Орджоникидзевский, где проживает пятая часть горожан — порядка 20%. Далее в порядке убывания следуют Чкаловский (17%), Верх-Исетский и Кировский (по 15%), Ленинский (14%), Октябрьский (10%) и Железнодорожный (9%) районы.

Екатеринбуржцы чаще всего носят фамилии Иванов, Кузнецов, Попов, Смирнов, Петров, Васильев, Захаров, Соколов. Рейтинг имен возглавляют Александр, Сергей, Владимир, Елена, Татьяна и Ольга. Самые популярные имена новорожденных — Артем, Александр, Михаил, Мария, Виктория и София.

Напомним, 1 октября прошлого года Муниципальный регистр населения уже сообщал о преодолении Екатеринбургом планки в 1,5 млн человек, однако после уточнения данных эта цифра была скорректирована в сторону уменьшения — до 1,49 млн.