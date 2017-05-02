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09:46 (мск), источник: Nakanune.ru

Жители Челябинска жалуются на химический запах. Общественники организуют выезд независимой лаборатории

Жители Челябинска жалуются на загрязнение атмосферного воздуха. За последние двое суток в областную экологическую приемную поступило более 80 обращений.

Об этом Накануне.RU сообщил директор фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

Жалобы поступали от жителей Металлургического, Тракторозаводского, Ленинского, Курчатовского и Калининского районов города.

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По словам Виталия Безрукова, в выходные дни жители активно жаловались на стойкий запах гари, причиной которого были природные пожары возле города. «Областная экологическая приемная также фиксировала факты возгораний. Также, в ночь на 1 мая и весь день областная экологическая приемная принимала обращения с жалобами на химический запах от металлургических предприятий. Жители жаловались на деятельность предприятия “Мечел”, в частности на несанкционированные источники на доменном и конверторном цехе, выбросы которых шли и рассеивались над городом.», — добавил он.

В ближайшее время общественники организуют выезд независимой лаборатории на место.

Добавим, что в Челябинске с 30 апреля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, которые сохраняются до 19 часов 2 мая.

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