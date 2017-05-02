Жители Челябинска жалуются на химический запах. Общественники организуют выезд независимой лаборатории

По словам Виталия Безрукова, в выходные дни жители активно жаловались на стойкий запах гари, причиной которого были природные пожары возле города. «Областная экологическая приемная также фиксировала факты возгораний. Также, в ночь на 1 мая и весь день областная экологическая приемная принимала обращения с жалобами на химический запах от металлургических предприятий. Жители жаловались на деятельность предприятия “Мечел”, в частности на несанкционированные источники на доменном и конверторном цехе, выбросы которых шли и рассеивались над городом.», — добавил он.

В ближайшее время общественники организуют выезд независимой лаборатории на место.

Добавим, что в Челябинске с 30 апреля объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, которые сохраняются до 19 часов 2 мая.