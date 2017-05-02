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09:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омске появится аллея деревьев с добрыми пожеланиями

6 мая инициативная группа «Экология женщины» проводит в Омске акцию посадки деревьев.

Активисты высадят и благоустроят Аллею желаний. Каждое дерево будет посажено с особым пожеланием для любимого города Омска. Пожелания пишутся на пергаменте и закапываются вместе с корнями при посадке.

«Такое дерево будет работать как магнит, и притягивать в Омск различные блага. В древние времена высадка деревьев всегда знаменовала собой обновление жизни. Подари городу Омску новую благую судьбу», — гласит призыв от организаторов.

Для озеленения уже выбрано два сквера в поселке Чкаловский (в одном — стела Петру Осьминину, в другом — Алексею Романенко). Они находятся в 5 минутах ходьбы друг от друга.

Всех желающих ждут в 10:45 у стелы Петру Осьминину. Для участия в акции организаторы просят зарегистрироваться в обсуждениях на странице, посвященной мероприятию.

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