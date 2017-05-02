Всплеск обращений на запах нефтепродуктов вновь зафиксирован в Хабаровске

В ночь на 1 мая в единую городскую диспетчерскую службу поступило 32 звонка от хабаровчан с жалобами на запах нефтепродуктов в воздухе, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ЕДДС.

Напомним, что в середине апреля горожане также массово жаловались на химический запах. Исследование выявило повышенную концентрацию ряда химических веществ в воздухе краевой столицы. Губернатор региона поручил профильным службам найти причину запаха. Позже в правительстве Хабаровского края провели встречу с представителями компаний, подозревавшихся в загрязнении воздуха, однако ни одно из предприятий не взяло на себя ответственность за происходящее.

Накануне поток обращений в диспетчерскую службу возобновился. Больше всего жалоб поступило из Кировского района (улицы Джамбула, Некрасова, Брестская, Яшина).

«Всплеск обращений мы фиксируем примерно раз в неделю. В этот раз горожане сообщали о неприятном запахе в период с нуля часов до 8:30 утра 1 мая. Информация о жалобах на сегодняшний день уже направлена в контрольные структуры — Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру», — сообщил начальник ЕДДС Хабаровска Александр Смирнов.