На Аллее депутатов в Казани посажено 40 сосен

(Город Казань KZN.RU, 2 мая). Депутаты Казанской городской Думы высадили молодые деревья в парке «Сосновая роща». На Аллее депутатов появилось 40 сосен.

Вместе с депутатами в посадке деревьев приняли участие представители Совета школьной молодежи Кировского и Московского районов города, секретарь Казгордумы Людмила Андреева и глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Всего на посадку деревьев вышло около 100 человек, в их числе представители политической элиты города, юные и перспективные общественные деятели, сотрудники администрации районов и, конечно, жители близлежащих домов.

На каждом дереве любой желающий мог оставить послание, для этого организаторы вырезали экологические деревянные фигурки в виде лебедя — символа «Эковесны-2017». Завершилось мероприятие торжественной установкой таблички с названием аллеи и общим фото.