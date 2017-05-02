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09:52 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На Аллее депутатов в Казани посажено 40 сосен

В посадке молодых деревьев приняли участие депутаты Казгордумы, представители Совета школьной молодежи Кировского и Московского районов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 2 мая). Депутаты Казанской городской Думы высадили молодые деревья в парке «Сосновая роща». На Аллее депутатов появилось 40 сосен.

Вместе с депутатами в посадке деревьев приняли участие представители Совета школьной молодежи Кировского и Московского районов города, секретарь Казгордумы Людмила Андреева и глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов. Всего на посадку деревьев вышло около 100 человек, в их числе представители политической элиты города, юные и перспективные общественные деятели, сотрудники администрации районов и, конечно, жители близлежащих домов.

На каждом дереве любой желающий мог оставить послание, для этого организаторы вырезали экологические деревянные фигурки в виде лебедя — символа «Эковесны-2017». Завершилось мероприятие торжественной установкой таблички с названием аллеи и общим фото.

Аллея депутатов начинается от спортивной площадки парка и идет в сторону пр. Ибрагимова, сообщает пресс-служба администрации Кировского и Московского районов.

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