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11:00 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На первомайское шествие в Петербурге вышли 100 тысяч человек

Колонна проследовала по Невскому проспекту.

Источник: РИА "Новости"
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В первомайской демонстрации в Петербурге приняли участие около 100 тысяч человек, сообщает ГУ МВД России по городу и области. Шествие состоялось в понедельник в центре Северной столицы.

Мероприятие стартовало в 11.00 1 мая, в День весны и труда. По Невскому проспекту с плакатами и транспарантами прошли члены трудовых коллективов, профсоюзов и общественных объединений, учащиеся школ и вузов города, простые жители и представители власти.

Среди участников шествия был замечен также депутат Государственной Думы Виталий Милонов. В ходе демонстрации стражи порядка задержали 10 активистов ЛГБТ-движения. В остальном праздник прошел без эксцессов.

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