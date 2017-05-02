На первомайское шествие в Петербурге вышли 100 тысяч человек

В первомайской демонстрации в Петербурге приняли участие около 100 тысяч человек, сообщает ГУ МВД России по городу и области. Шествие состоялось в понедельник в центре Северной столицы.

Мероприятие стартовало в 11.00 1 мая, в День весны и труда. По Невскому проспекту с плакатами и транспарантами прошли члены трудовых коллективов, профсоюзов и общественных объединений, учащиеся школ и вузов города, простые жители и представители власти.