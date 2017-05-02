Маленький сурикат из Новосибирского зоопарка стал звездой Instagram
Администрация зоопарка разместила в соцсети забавное видео, где зверек играет с большим пером, ролик набрал более 10 тысяч просмотров.
Администрация зоопарка разместила в соцсети забавное видео, где зверек играет с большим пером, ролик набрал более 10 тысяч просмотров.
Маленький сурикат из Новосибирского зоопарка стал звездой Instagram, об этом сообщается на странице зверинца в соцсети.
Накануне днем зоопарк разместил в соцсети забавное видео, где зверек играет с большим пером. Ролик уже набрал более 10 тысяч просмотров и множество умилительных комментариев от пользователей.
Ранее сообщалось, что течение месяца в Новосибирском зоопарке появится памятник бессменному директору Ростиславу Шило.