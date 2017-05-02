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10:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Маленький сурикат из Новосибирского зоопарка стал звездой Instagram

Администрация зоопарка разместила в соцсети забавное видео, где зверек играет с большим пером, ролик набрал более 10 тысяч просмотров.

Маленький сурикат из Новосибирского зоопарка стал звездой Instagram, об этом сообщается на странице зверинца в соцсети.

Накануне днем зоопарк разместил в соцсети забавное видео, где зверек играет с большим пером. Ролик уже набрал более 10 тысяч просмотров и множество умилительных комментариев от пользователей.

Ранее сообщалось, что течение месяца в Новосибирском зоопарке появится памятник бессменному директору Ростиславу Шило.

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