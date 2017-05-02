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10:15 (мск), источник: dostup1.ru

Власти Чесменского района сняли режим ЧС

Во всех муниципалитетах созданы дополнительные группы, которые следят за соблюдением пожарной безопасности.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Чесменском районе (Челябинская область) 28 апреля, сегодня снят, сообщили Агентству новостей «Доступ» в администрации муниципалитета.

Напомним, 28 апреля на территории Пластовского лесничества (граничит с Чесменским районом) произошел крупный пожар на площади 50 га. Его удалось ликвидировать лишь сутки спустя. Местные власти приняли решение ввести режим ЧС.

«Сегодня, 2 мая, он был снят», — прокомментировали в районной администрации.

По данным Главного управления лесами Челябинской области, с начала пожароопасного сезона в регионе ликвидированы 189 пожаров на площади 1,2 тыс. га.

Ранее сообщалось, что на Южном Урале действует особый противопожарный режим. Во всех муниципалитетах созданы дополнительные группы, которые следят за соблюдением пожарной безопасности, обеспечена координация сил и средств по предупреждению чрезвычайных ситуаций и борьбе с природными пожарами. Причинами пожаров зачастую становятся выжигания (палы) сухой травы и неосторожное обращение с огнем в лесу.

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