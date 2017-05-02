Фонтан в центре Челябинска заработает к 9 мая

Фонтан в сквере на площади Революции запустят к 9 мая, об этом глава Советского района Михаил Буренков сообщил на аппаратном совещании в городской администрации.

Утром 2 мая рабочие начали разбирать доски, которыми фонтан закрыли на зимний период. Перед пробным запуском специалисты также проверят систему подачи воды, чтобы исключить повреждения. Другие городские фонтаны также должны заработать в канун Дня Победы.

Напомним, к 9 мая в Челябинске запланированы торжественное построение, шествие «Бессмертного полка» и концерты, полную афишу можно увидеть здесь.