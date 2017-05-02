К пятнице в Омске потеплеет до +27 градусов

До конца рабочей недели Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы обещает омичам заметное потепление.

В среду, 3 мая, ещё сохранятся минусовые температуры: ночью ожидается +1…+6°, при прояснении до -3°. Днём резко потеплеет до +19…+24°, местами до +14°. В отдельных районах прогнозируется порывистый ветер до 17 м/с. Кое-где пройдёт небольшой дождь.

В четверг, 4 мая, Омск покинут ночные заморозки. Ночью будет +7…+12°, днём +21…+26°. Местами ожидается небольшой дождь, в отдельных районах — порывистый ветер до 14−19 м/с.

В пятницу, 5 мая, омичей ожидает летняя жара. На ночь синоптики обещают +8…+13°, при прояснении до +3. На день прогнозируют +22…+27°. В северных районах дневная температура поднимется до +14…+19°, пройдёт умеренный дождь. В других частях региона дождь будет небольшим. Также сохранится ветреная погода.