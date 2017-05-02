Первая сакура расцвела в «Аптекарском огороде»
Полюбоваться ей можно возле Субтропической оранжереи.
Полюбоваться ей можно возле Субтропической оранжереи.
Первая сакура расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Увидеть вишню Саржента или вишню сахалинскую с нежными розовыми цветками гости могут возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой, сообщает
В ближайшие дни распустится самая настоящая сакура из Японии в Саду плодовых деревьев. Вишню мелкопильчатую сорта тисима привезли со склонов горы Фудзиямав подарок от Токио в мае 2010.
Посмотреть на другие сакуры можно в Саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в Дальневосточном саду. Сакуровый экоконцерт «Поющий сад» в честь сезона цветения сакуры намечен на 6 мая.
В 2016 году сакура расцвела намного раньше — 25 апреля.
В конце апреля в «Аптекарском огороде» расцвели магнолии. Ими можно полюбоваться на Магнолиевом участке рядом с Пальмовой оранжереей. Ароматные