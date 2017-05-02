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10:52 (мск), источник: m24.ru

Первая сакура расцвела в «Аптекарском огороде»

Полюбоваться ей можно возле Субтропической оранжереи.

Первая сакура расцвела в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Увидеть вишню Саржента или вишню сахалинскую с нежными розовыми цветками гости могут возле Субтропической оранжереи — рядом с малой черемухой, сообщает пресс-служба «Аптекарского огорода».

В ближайшие дни распустится самая настоящая сакура из Японии в Саду плодовых деревьев. Вишню мелкопильчатую сорта тисима привезли со склонов горы Фудзиямав подарок от Токио в мае 2010.

Посмотреть на другие сакуры можно в Саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в Дальневосточном саду. Сакуровый экоконцерт «Поющий сад» в честь сезона цветения сакуры намечен на 6 мая.

В 2016 году сакура расцвела намного раньше — 25 апреля.

В конце апреля в «Аптекарском огороде» расцвели магнолии. Ими можно полюбоваться на Магнолиевом участке рядом с Пальмовой оранжереей. Ароматные бело-розовые цветки магнолии Лебнера сорта «Леонард Мессел» по форме напоминают раскрывшиеся тюльпаны.

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