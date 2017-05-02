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10:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия предупредила о подтоплении 14 дачных сообществ в Новосибирске

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды в Оби до 365 сантиметров, сейчас до критической отметки остается 12 сантиметров, рассказали в муниципалитете.

Источник: РИА "Новости"

Мэрия предупредила о подтоплении 14 дачных сообществ в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня днем ожидается увеличение сбросов воды в Новосибирское водохранилище «Верхне-Обским Бассейновым Водным Управлением». Ожидается повышение уровня воды в реке Обь до 365 сантиметров (критическая отметка — 360 сантиметров).

«В зоне возможного подтопления оказывались отдельные дачные участки Первомайского района. Проведено оповещение населения 14 СНТ», — рассказали в муниципалитете.

Сейчас уровень воды в Оби составляет 348 сантиметров.

При возникновении ЧС жителей просят звонить по телефону 051.

«Ожидаем возможное осложнение обстановки на территории 16 населенных пунктов в 10 муниципальных районах. Эти пункты у нас из года в год держатся на постоянном контроле. Это Искитимский, Коченевский, Краснозерский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы. Исходя из прогноза по притоку в Обское водохранилище, с высокой степенью вероятности могут быть подтоплены садовые общества в Первомайском, Советском и Кировском районах Новосибирска. Это, прежде всего, «Геолог», «Строймашевец», «Геофизик» и «Молодость» в Первомайском районе, в Советском районе — «Дорожник», «Театральный», «Здоровье», — заявил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

В Новосибирске в зоне риска подтопления оказались более 180 территорий. На минувшей неделе в отделе пропаганды УГИБДД России по Новосибирской области напомнили, что из-за паводка под водой могут оказаться отдельные участки автомобильных дорог и искусственных сооружений, что создаст реальную угрозу безопасности для автомобилистов. В Новосибирске это 43 улицы, их перечень размещен на сайте ГИБДД.

Напомним, власти региона ожидают приход паводка на неделю раньше срока — с 21 апреля. Уровень воды в Оби может достигать 405 сантиметров при критической отметке в 360 сантиметров. Росгидромет включил Новосибирскую область в число регионов с аномальным половодьем.

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