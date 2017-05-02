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10:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Выставку военной техники организуют в Хабаровске в День Победы

Образцы военной техники будут представлены на стадионе имени Ленина в День Победы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Выставка откроется в 9:00 и проработает до 22:00. Все желающие смогут осмотреть два танка Т-72Б3 и Т-80, боевую машину пехоты БМП-2, бронетранспортер БТР-80 и другие экспонаты.

Кроме того, на стадионе развернут полевые кухни, где хабаровчан накормят солдатской кашей и напоят горячим чаем.

Напомним, в 10:00 в Хабаровске состоится праздничный парад. Участие в нем примет 1731 человек, приглашение получили 300 ветеранов. В 11:00 от площади имени Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». Активисты пройдут до площади Славы. Там в 11:35 будут возложены цветы и венки к Вечному огню. В 12:00 стартует акция «Бессмертная эскадрилья». Завершится День Победы салютом. Его устроят в 22:00.

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