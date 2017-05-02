Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе Александра Семина

Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе хоккеиста Александра Семина. В руководстве клуба не захотели продлевать контракт с известным уроженцем Красноярска. Сообщение опубликовано на официальном сайте «Магнитки».

«Металлург» поблагодарил Семина за проделанную работу и пожелал удачи в будущем. На текущий момент неизвестно, где прославленный хоккеист продолжит свою карьеру.

Впервые о возможном уходе 33-летнего форварда из «Металлурга» стало известно в конце апреля. Причиной тому стала невыразительная игра Семина в плей-офф Континентальной хоккейной лиги — в 18 матчах Семин набрал всего два очка и не смог помочь своей команде защитить Кубок Гагарина. Напомним, «Магнитка» уступила в финальной серии петербургскому СКА со счетом 1:4.

Ранее магнитогорские журналисты и болельщики резко раскритиковали Семина за неубедительную игру. Форвард не забивал в 23 матчах подряд, а фанаты иронично прозвали его «чемпионом по удалениям» — практически в каждой встрече хоккеист хотя бы раз отправлялся на «скамейку штрафников» за нарушение правил.

Александр Семин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. Свои первые шаги в хоккее он делал на базе ДЮСШ «Сокол», однако карьеру профессионала начинал в челябинском «Тракторе». Уже в 19 лет Семина вызвали в сборную России на чемпионат мира-2003, а спустя некоторое время он дебютировал в НХЛ. За свою карьеру хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира (2008 и 2012 годов) и становился обладателем Кубка Гагарина.

В 2012 году Александр Семин провел четыре матча за красноярский «Сокол». Все полученные от игр деньги он направил детской команде. Решение выступать за «Сокол» Александр объяснил желанием отдать должное клубу, в котором он делал первые шаги в хоккее. В четырех матчах Семин забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.