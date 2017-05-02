Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
8 простых упражнений против боли в шее
Дмитрия Певцова включили в список украинского сайта «Миротворец»
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Анна Седокова свела с ума мужчин новым снимком - СМИ
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
10:53 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе Александра Семина

Где хоккеист продолжит свою карьеру, пока неизвестно.

Магнитогорский «Металлург» объявил об уходе хоккеиста Александра Семина. В руководстве клуба не захотели продлевать контракт с известным уроженцем Красноярска. Сообщение опубликовано на официальном сайте «Магнитки».

«Металлург» поблагодарил Семина за проделанную работу и пожелал удачи в будущем. На текущий момент неизвестно, где прославленный хоккеист продолжит свою карьеру.

Впервые о возможном уходе 33-летнего форварда из «Металлурга» стало известно в конце апреля. Причиной тому стала невыразительная игра Семина в плей-офф Континентальной хоккейной лиги — в 18 матчах Семин набрал всего два очка и не смог помочь своей команде защитить Кубок Гагарина. Напомним, «Магнитка» уступила в финальной серии петербургскому СКА со счетом 1:4.

Ранее магнитогорские журналисты и болельщики резко раскритиковали Семина за неубедительную игру. Форвард не забивал в 23 матчах подряд, а фанаты иронично прозвали его «чемпионом по удалениям» — практически в каждой встрече хоккеист хотя бы раз отправлялся на «скамейку штрафников» за нарушение правил.

Александр Семин родился 3 марта 1984 года в Красноярске. Свои первые шаги в хоккее он делал на базе ДЮСШ «Сокол», однако карьеру профессионала начинал в челябинском «Тракторе». Уже в 19 лет Семина вызвали в сборную России на чемпионат мира-2003, а спустя некоторое время он дебютировал в НХЛ. За свою карьеру хоккеист дважды выигрывал чемпионат мира (2008 и 2012 годов) и становился обладателем Кубка Гагарина.

В 2012 году Александр Семин провел четыре матча за красноярский «Сокол». Все полученные от игр деньги он направил детской команде. Решение выступать за «Сокол» Александр объяснил желанием отдать должное клубу, в котором он делал первые шаги в хоккее. В четырех матчах Семин забросил две шайбы и дважды ассистировал партнерам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Якорный арендатор выкупил имущество птицефабрики «Индюшкино»
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь