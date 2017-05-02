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10:55 (мск), источник: Вести Приморье

Временный мост открыт в Чугуевском районе Приморья

В Чугуевском районе Приморья для движения автотранспорта открыт временный мост через реку Извилинка. Сейчас подрядная организация приступила к разбору и ремонту пострадавшего в результате тайфуна «Лайонрок» старого мостового сооружения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию края.

Как рассказали специалисты Примавтодора, временный мост необходим для того, чтобы начать восстановительные работы на основном 100-метровом мосту, который пострадал во время тайфуна «Лайонрок».

«Временный мост построили с расчётом на паводок, подняв полотно на 3,5 метра, также были выполнены подходы к мосту. Сооружение существенно усиленное для проезда лесовозов массой 35−40 тонн. Чтобы мост смог выдержать такую нагрузку, уложено три металлических балки», — рассказали в «Примавтодоре».

На основном сооружении будет восстановлено пролётное строение между пятой и шестой опорой, восстановлен конус, укреплены шкафные стенки, переходные плиты, почищено русло. Работы завершат до конца 2017 года. После этого временный мост разберут.

Отметим, сотрудники Примавтодора в 2017 году восстановят семь мостов, пострадавших в результате тайфуна «Лайонрок». По информации департамента транспорта и дорожного хозяйства, на это из краевого и федерального бюджетов направят более 570 миллионов рублей.

Всего в крае в 2017 году планируется завершить восстановление 24 мостов. Еще восемь мостов в Чугуевском и Тернейском районах в 2018 году.

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