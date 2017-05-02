Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения

Судебные слушания по делу о Приморском океанариуме продолжаются во Фрунзенском суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец — головная организация, Управление делами президента РФ. Подсудимому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Следующее заседание по делу состоится 3 мая, начало — в 10:00. Среди вопросов, которые планируются к рассмотрению в ходе этого слушания, — решение вопроса о мере пресечения.