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10:56 (мск), источник: VLADNEWS

Экс-строителю Приморского океанариума выберут меру пресечения

Дело продолжается.

Источник: VLADNEWS

Судебные слушания по делу о Приморском океанариуме продолжаются во Фрунзенском суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком по делу является экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Андрей Поплавский, а истец — головная организация, Управление делами президента РФ. Подсудимому вменяется в вину растрата более миллиарда рублей при строительстве океанариума на острове Русский.

Следующее заседание по делу состоится 3 мая, начало — в 10:00. Среди вопросов, которые планируются к рассмотрению в ходе этого слушания, — решение вопроса о мере пресечения.

Напомним, дело экс-руководителя Дирекции по строительству Управделами президента Андрея Поплавского затягивается уже несколько месяцев. Он обвиняется в растрате миллиарда рублей, выделенных на строительство Приморского океанариума. Отметим, что бюджетный миллиард разыскивают уже 2 с лишним года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты- о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно. Пребывание ответчика в СИЗО продлевается на протяжении последних 2,5 лет.

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