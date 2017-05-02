Риск падения нового колеса обозрения не на шутку напугал хабаровчан

Хабаровск, 2 мая, AmurMedia.

Жители Хабаровска выражают обеспокоенность за качество нового колеса обозрения, возводимого на набережной Амура. При этом, владелец аттракциона развеивает все опасения, заверяя о том, что проект надежен, а проверку проводила группа специалистов, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Тревожные мысли о качестве и надежности нового колеса обозрения начали всплывать в социальных сетях. Хабаровчане обратились напрямую в редакцию информационного агентства, предположив, что установка крупного аттракциона, подобного которому дальневосточная столица еще не видела, может обернуться настоящей трагедией. Все опасения строятся на предположениях, что грунт набережной может просесть под массивной конструкцией, а малейший наклон колеса может привести к печальным последствиям.

Владелец нового колеса обозрения и учредитель ООО «Скалэнд» Семен Копылов поспешил развеять все опасения. Предприниматель посчитал неуместным народное волнение.

— Анонимные люди в соцсетях пытаются обсуждать грунты. Завтра они будут обсуждать качество воздуха, а послезавтра еще какие-то моменты. Это же не просто аттракцион, это капитальный объект. Он проверяется соответствующими структурами, проходит соответствующие этапы контроля и по грунтам, и по фундаментам, — добавил Семен Копылов.

Как оказалось, разработкой фундамента и решением всех проблем, которые могут возникнуть при его установке, занималась комплексная проектная компания. По заверению начальника отдела строительного проектирования Максима Романенко, еще на начальном этапе строительства были рассмотрены все возможные риски.

— Сам аттракцион по большей части проектировал завод, который находится в Красноярске. За качество самого колеса я не берусь говорить, но что касается фундамента, то с этим у нас все отлично, — сообщил Максим Романенко.

По сообщению Максима Романенко, при установке колеса был исключен факт наклона колеса из-за просадки груза и подмыва фундамента грунтовыми водами.

— На месте была проведена специальная экспертиза. Это не значит, что прошел один человек, и все проверил. Нет, работа велась группой специалистов. Мы уверены в надежности и даем гарантии, что никаких проблем при эксплуатации колеса не возникнет, — пояснил Максим Романенко.

Но, не смотря на все эти трудности, Максим Романенко не назвал новое колесо обозрения каким то трудным проектом.

— В настоящее время все проекты индивидуальны. В данном случае не скажу, что это сложный проект. Методы решения проблем, которые возникли про проектирование, вполне стандартные, — подытожил Максим Романенко.