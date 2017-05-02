Новосибирских дачников оповестят сиренами о возможных подтоплениях

В связи с увеличением притока воды в Новосибирское водохранилище было принято решение увеличить среднесуточный сброс воды в нижний бьеф. Таким образом, вода в реке значительно поднимется. Уже 2 мая уровень Оби составит 348 сантиметров.

Как сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска, в зоне возможного подтопления оказались некоторые участки Первомайского района. В настоящее время садоводческим товариществом ведется оповещение населения. Рассылка информационных сообщений, оповещения по телефону и сирены. Такими способами СНТ предупреждает дачников о возможном наводнении. Ожидается подтопление отдельных участков СНТ «Геолог», «Строймашевец» и других садовых обществ в Первомайском районе.

Ранее, в мае 2015 года, Обь затопила 1 362 дачных участка, среди которых были СНТ «Геолог», «Геофизик», «Молодость», СНТ «Строймашевец», «Волна», «Здоровье», «Дорожник». «Театральный» и «Путеец» в Первомайском и Советском районе.