Новосибирских дачников оповестят сиренами о возможных подтоплениях
Уровень в реке Оби может подняться до отметки 365 сантиметров.
Уровень в реке Оби может подняться до отметки 365 сантиметров.
В связи с увеличением притока воды в Новосибирское водохранилище было принято решение увеличить среднесуточный сброс воды в нижний бьеф. Таким образом, вода в реке значительно поднимется. Уже 2 мая уровень Оби составит 348 сантиметров.
Как сообщает
Ранее, в мае 2015 года, Обь затопила 1 362 дачных участка, среди которых были СНТ «Геолог», «Геофизик», «Молодость», СНТ «Строймашевец», «Волна», «Здоровье», «Дорожник». «Театральный» и «Путеец» в Первомайском и Советском районе.