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11:04 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Прием налоговых деклараций от жителей Краснодарского края заканчивается 2 мая

Декларации обязаны предоставить те, кто получал доходы от продажи имущества, от сдачи жилья в аренду и в виде выигрыша.

Краснодар, 2 мая, KrasnodarMedia.

Сегодня, 2 мая, истекает срок подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 5% в месяц с неуплаченной суммы, но не более 30% от нее и не менее 1тысячи рублей в целом. Декларации обязаны предоставить те, кто получал доходы от продажи имущества, от сдачи жилья в аренду, в порядке дарения, в виде выигрыша, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ГТРК «Кубань».

«2 мая, истекает срок сдачи налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Представление налоговой декларации после установленного срока является основанием для привлечения гражданина к налоговой ответственности — взысканию штрафа в размере 5% неуплаченной суммы налога, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Обязанность по представлению декларации есть у тех, кто получал доходы от продажи имущества, от сдачи жилья в аренду, в порядке дарения, в виде выигрыша.

А также индивидуальные предприниматели, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Декларация по форме 3-НДФЛ направляется в налоговый орган по месту регистрации, при этом личное присутствие необязательно. Декларацию можно направить через интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Он автоматически переносит сведения о налогоплательщике в форму для заполнения, что помогает избежать ошибок.

Отметим, что установленный срок предоставления декларации 3-НДФЛ по итогам 2016 года не распространяется на тех, кто хочет получить налоговый вычет, поскольку в этом случае направить декларацию можно в любое время в течение трех лет, — сообщает ГТРК «Кубань».

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