Волгоград вошел в топ-10 круизного туризма в России
В связи со стартом речной навигации в России аналитическое агентство «ТурСтат» подготовило список наиболее популярных направлений круизного туризма в России в 2017 году.
В связи со стартом речной навигации в России аналитическое агентство «ТурСтат» подготовило список наиболее популярных направлений круизного туризма в России в 2017 году.
По итогам исследования, сообщает ВДТВ, Волгоград вошел в десятку самых популярных городов. Вместе с
Отметим, что согласно прогнозу «ТурСтата» речной круизный туризм в России вырастет в этом году на 20% до 600 тысяч человек. Круизы в России интересуют более 100 тысяч человек в месяц по статистике
Самые популярные круизы из Волгограда — это круизы в Саратов, Самару и Казань, а также в Астрахань, Москву и