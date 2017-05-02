Волгоград вошел в топ-10 круизного туризма в России

По итогам исследования, сообщает ВДТВ, Волгоград вошел в десятку самых популярных городов. Вместе с городом-героем на Волге топ-10 сформировали Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Астрахань и Ульяновск.

Отметим, что согласно прогнозу «ТурСтата» речной круизный туризм в России вырастет в этом году на 20% до 600 тысяч человек. Круизы в России интересуют более 100 тысяч человек в месяц по статистике интернет-поисковиков.