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11:03 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоград вошел в топ-10 круизного туризма в России

В связи со стартом речной навигации в России аналитическое агентство «ТурСтат» подготовило список наиболее популярных направлений круизного туризма в России в 2017 году.

По итогам исследования, сообщает ВДТВ, Волгоград вошел в десятку самых популярных городов. Вместе с городом-героем на Волге топ-10 сформировали Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Астрахань и Ульяновск.

Отметим, что согласно прогнозу «ТурСтата» речной круизный туризм в России вырастет в этом году на 20% до 600 тысяч человек. Круизы в России интересуют более 100 тысяч человек в месяц по статистике интернет-поисковиков.

Самые популярные круизы из Волгограда — это круизы в Саратов, Самару и Казань, а также в Астрахань, Москву и Санкт-Петербург.

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