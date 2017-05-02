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11:03 (мск), источник: Вести - Калининград

В Куршском заливе пропали рыбаки

C 1 мая в Куршском заливе ищут троих рыбаков. Они вышли в море на моторной лодке, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На рыбалку мужчины отправились вечером в воскресенье, 30 апреля. Поисковая операция стартовала на следующий день, 1 мая, в 16:35. В ней были задействованы 26 человек, 7 единиц техники и вертолёт Ка-32.

В 20:45 работы приостановили в связи с наступлением темноты. Сегодня, 2 мая, поиски продолжатся с участием полиции, сотрудников МЧС и погрануправления.

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