В Куршском заливе пропали рыбаки

На рыбалку мужчины отправились вечером в воскресенье, 30 апреля. Поисковая операция стартовала на следующий день, 1 мая, в 16:35. В ней были задействованы 26 человек, 7 единиц техники и вертолёт Ка-32.

В 20:45 работы приостановили в связи с наступлением темноты. Сегодня, 2 мая, поиски продолжатся с участием полиции, сотрудников МЧС и погрануправления.