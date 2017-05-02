Во время салюта в честь Дня Победы в Калининграде дадут 30 залпов из семи орудий
Сейчас мотострелковый полк Балтфлота готовится к праздничным стрельбам.
Сейчас мотострелковый полк Балтфлота готовится к праздничным стрельбам.
Во время салюта в честь Дня Победы прозвучит 30 артиллерийских залпов. Военные Балтфлота выстрелят из четырёх 105 и 125-мм фейерверочных установок и трёх 76-мм пушек ЗИС-3 у мемориала 1200
В ближайшие дни военнослужащие гаубичного
При этом праздничный артиллерийский салют, который состоится 9 мая в 21:00, произведут из ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки стоят на вооружении мотострелкового полка. Они участвовали в штурме Кёнигсберга — на некоторых даже видны следы от осколков. Орудия отличаются характерным отрывистым звуком при выстреле.