Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
8 простых упражнений против боли в шее
Урганта решили не пускать в российский город из-за его шутки
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
11:00 (мск), источник: Калининград.Ru

Во время салюта в честь Дня Победы в Калининграде дадут 30 залпов из семи орудий

Сейчас мотострелковый полк Балтфлота готовится к праздничным стрельбам.

Источник: Калининград.Ru

Во время салюта в честь Дня Победы прозвучит 30 артиллерийских залпов. Военные Балтфлота выстрелят из четырёх 105 и 125-мм фейерверочных установок и трёх 76-мм пушек ЗИС-3 у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по БФ.

В ближайшие дни военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона проведут тренировки без боевой стрельбы. Это станет завершающим этапом подготовки расчётов к проведению салюта. После фейерверочные установки приведут в порядок и подготовят ко Дню Победы.

При этом праздничный артиллерийский салют, который состоится 9 мая в 21:00, произведут из ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки стоят на вооружении мотострелкового полка. Они участвовали в штурме Кёнигсберга — на некоторых даже видны следы от осколков. Орудия отличаются характерным отрывистым звуком при выстреле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Поредевшая колонна»: калининградские байкеры возложили цветы на мемориале в Бранево
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь