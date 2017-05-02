Во время салюта в честь Дня Победы в Калининграде дадут 30 залпов из семи орудий

Во время салюта в честь Дня Победы прозвучит 30 артиллерийских залпов. Военные Балтфлота выстрелят из четырёх 105 и 125-мм фейерверочных установок и трёх 76-мм пушек ЗИС-3 у мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе ЗВО по БФ.

В ближайшие дни военнослужащие гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона проведут тренировки без боевой стрельбы. Это станет завершающим этапом подготовки расчётов к проведению салюта. После фейерверочные установки приведут в порядок и подготовят ко Дню Победы.

При этом праздничный артиллерийский салют, который состоится 9 мая в 21:00, произведут из ЗИС-3, выпущенных в 1943 году. Пушки стоят на вооружении мотострелкового полка. Они участвовали в штурме Кёнигсберга — на некоторых даже видны следы от осколков. Орудия отличаются характерным отрывистым звуком при выстреле.