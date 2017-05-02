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12:26 (мск), источник: Интерфакс

На кладбище в Москве установили обелиск старообрядцам

На Рогожском кладбище Москвы установили обелиск и поклонный крест в память о похороненных здесь старообрядцах, чьи памятники не сохранились.

Источник: РПСЦ

Монумент и крест освятил глава Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий, который отметил, что именно с этого места благодаря попечительству Екатерины II началась история Рогожской слободы — духовного центра старообрядцев.

Он также напомнил, что после революции 1917 года произошло разорение Рогожского кладбища, а мраморные надгробия были использованы в строительстве объектов гражданской инфраструктуры.

При Екатерине II старообрядцам вместо двух закрытых в Москве в результате эпидемии кладбищ выделили землю для захоронения умерших от чумы неподалеку от Рогожской заставы и старообрядческой деревни Новоандроновка. На участке построили больницу и часовню. Так возникло Рогожское кладбище, где до революции хоронили только староверов.

Наиболее частым видом надгробий кладбища был саркофаг из белого камня, черного мрамора или гранита. В 1930-е годы Рогожское кладбище являлось одним из крупнейших в Москве поставщиков гранита на стройки социализма, в частности для метро.

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