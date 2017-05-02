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11:13 (мск), источник: Nakanune.ru

Центр Екатеринбурга вновь перекроют из-за репетиций парада Победы

Сегодня вечером центральные улицы Екатеринбурга перекроют для проведения репетиции парада Победы. Проезд закроют с 20.00 до 04.00. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для всех видов транспорта движение перекроют по проспекту Ленина от Луначарского до Репина, по улице Репина от проспекта Ленина до Малышева, по улице 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина, по улице Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.

Также сотрудники ГИБДД с 19.00 будут оперативно перекрывать движение по улице Эскадронной от Окраинной до Новосибирской 2-й, по улице Новосибирской 2-й от Санаторной до Палисадной, по улице Зенитчиков от Палисадной до Братской, по улице Патриса Лумумбы от Братской до Московской, по улице Московской от Патриса Лумумбы до Щорса, по улице Шаумяна, от Щорса до Белореченской, по улице Белореченской от Шаумяна до Посадской, по улице Посадкой, от Белореченской до Репина, по улице Репина от Посадской до проспекта Ленина.

Генеральная репетиция пройдет в ночь с 5 по 6 мая. Движение ограничат по той же схеме.

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