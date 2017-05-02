Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Урганта решили не пускать в российский город из-за его шутки
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
11:14 (мск), источник: NewsKo

Пермский предприниматель оштрафован за опасные прыжки с парашютом

Владелец ООО «Скайцентр Пермь» считает нынешний судебный процесс частью рейдерского захвата аэродрома Фролово.

Судебные приставы Перми взыскали уголовный штраф за оказание услуг по парашютно-десантной подготовке, не отвечающих требованиям безопасности. Ранее Пермский краевой суд приговорил генерального директора ООО «Скайцентр Пермь» к штрафу в 450 тыс. руб. Предприниматель с судебным решением не согласен и намерен написать кассационную жалобу, а затем оспорить решение в Верховном суде РФ.

«Самолёт был в отличном состоянии и никакой опасности для людей не представлял», — рассказал «Новому компаньону» гендиректор ООО «Скайцентр Пермь», президент Федерации парашютного спорта Пермского края Александр Чернышов.

Он утверждает, что самолёт АН-28 организация продала, полёты в настоящий момент не производятся.

По словам предпринимателя, нынешнее судебное решение — это часть кампании по рейдерскому захвату аэродрома Фролово, на базе которого осуществляла свою деятельность Федерация парашютного спорта Пермского края.

Напомним, 10 января этого года неизвестные попытались совершить рейдерский захват аэродрома ДОСААФ под Пермью, который находится на участке, принадлежащем на праве аренды НП «Аэродром Фролово ДОСААФ России». Около 15 человек на грузовике пытались незаконно проникнуть на аэродром Фролово с целью описания имущества и проведения незаконной инвентаризации. Конфликт удалось предотвратить благодаря оперативному вмешательству правоохранительных органов.

Как следует из материалов уголовного дела, Александр Чернышов приобрёл самолёт АН-28 и реконструировал его в пассажирско-десантное в нарушение требований руководства по лётной эксплуатации самолёта. Затем хозяин самолёта решил оказывать на воздушном судне услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в целях извлечения прибыли.

В офис ООО «Скайцентр Пермь» обратилось 19 граждан, чтобы совершить коммерческий прыжок с парашютом. Приняв от парашютистов денежные средства, предприниматель оказал им услугу по парашютно-десантной подготовке, включающую персональную тренировку, предоставление парашютного снаряжения, обучение свободному падению, медицинский осмотр, видеосъёмку парашютного прыжка, и затем направил их на воздушное судно для последующей перевозки к точке выброски.

Суд установил, что выполнение полёта с пассажирами на данном самолёте недопустимо, так как воздушное судно не предназначено для выброски парашютистов. Кроме того, у самолёта истёк календарный срок службы винтов. На борту отсутствовала необходимая судовая документация, которая позволяла бы правильно оценить имеющиеся риски и возможность осуществления безаварийного полёта. Самолёт не был оборудован сидениями для пассажиров, поясными привязными ремнями и створками люка, что исключало возможность спасения людей, находящихся в самолёте, при возникновении внештатной ситуации.

В связи с тем, что подсудимый своими противоправными действиями подвергал жизнь и здоровье перевозимых на воздушном судне пассажиров реальной угрозе, суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. руб. Предприниматель выплатил назначенный штраф, сообщают в пресс-службе краевых судебных приставов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Да, это скандал!
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь