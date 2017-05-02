На дачной ярмарке в Омске сняли с продажи 1000 саженцев и луковиц

На минувших выходных, с 28 по 30 апреля, сотрудники омского управления Россельхознадзора провели рейд на традиционной ярмарке от омского Экспоцентра «Дачный сезон» возле ТК «Континент». По данным ведомства, было обнаружено 15 нарушителей.

Нарушителями стали обычные граждане — физические лица, которые не являются предпринимателями. Омичи торговали саженцами плодово-ягодных и декоративных культур и цветочными луковицами без документов, которые подтверждают соответствие требованиям ГОСТ. Продавцы ничем не могли гарантировать покупателю, что из саженца у него вырастет именно то растение, которое они обещают.

На торговцев составили административные протоколы, а 1000 единиц сомнительного посадочного материала были сняты с реализации.