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11:14 (мск), источник: Om1.ru

На дачной ярмарке в Омске сняли с продажи 1000 саженцев и луковиц

Специалистам Россельхознадзора показались подозрительными товары, которыми граждане торговали на площади у «Континента».

На минувших выходных, с 28 по 30 апреля, сотрудники омского управления Россельхознадзора провели рейд на традиционной ярмарке от омского Экспоцентра «Дачный сезон» возле ТК «Континент». По данным ведомства, было обнаружено 15 нарушителей.

Нарушителями стали обычные граждане — физические лица, которые не являются предпринимателями. Омичи торговали саженцами плодово-ягодных и декоративных культур и цветочными луковицами без документов, которые подтверждают соответствие требованиям ГОСТ. Продавцы ничем не могли гарантировать покупателю, что из саженца у него вырастет именно то растение, которое они обещают.

На торговцев составили административные протоколы, а 1000 единиц сомнительного посадочного материала были сняты с реализации.

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