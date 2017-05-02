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11:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители 5 улиц Ленинского района Воронежа остались без воды

Произошла утечка на водоводе.

Коммунальная авария оставила без воды жителей нескольких десятков домов на пяти улицах Ленинского района Воронежа утром вторника, 2 мая. Произошла утечка на водоводе по адресу: улица Чапаева, 122а, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.

Без воды остались жильцы домов:

№ 42 — 132 по четной стороне улицы Чапаева;
№ 70 по улице Грамши;
№ 1 — 10, № 13, № 20, 22, 24, 26 в переулке Вишневый;
№ 103 — 171 по нечетной стороне улицы Краснознаменная;
№ 6, 6а по улице Матросова.

Сотрудники жилищно-коммунального предприятия «Славянка» приступили к устранению аварии в 10:00 вторника, 2 мая. Работы планируется завершить к 18:00.

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