Жители 5 улиц Ленинского района Воронежа остались без воды

Коммунальная авария оставила без воды жителей нескольких десятков домов на пяти улицах Ленинского района Воронежа утром вторника, 2 мая. Произошла утечка на водоводе по адресу: улица Чапаева, 122а, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.

Без воды остались жильцы домов:

№ 42 — 132 по четной стороне улицы Чапаева;

№ 70 по улице Грамши;

№ 1 — 10, № 13, № 20, 22, 24, 26 в переулке Вишневый;

№ 103 — 171 по нечетной стороне улицы Краснознаменная;

№ 6, 6а по улице Матросова.