Жители 5 улиц Ленинского района Воронежа остались без воды
Произошла утечка на водоводе.
Произошла утечка на водоводе.
Коммунальная авария оставила без воды жителей нескольких десятков домов на пяти улицах Ленинского района Воронежа утром вторника, 2 мая. Произошла утечка на водоводе по адресу: улица Чапаева, 122а, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в системе-112.
Без воды остались жильцы домов:
№ 42 — 132 по четной стороне улицы Чапаева;
№ 70 по улице Грамши;
№ 1 — 10, № 13, № 20, 22, 24, 26 в переулке Вишневый;
№ 103 — 171 по нечетной стороне улицы Краснознаменная;
№ 6, 6а по улице Матросова.
Сотрудники