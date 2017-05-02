Отопительный сезон официально завершен в Нижнем Новгороде.

Как сообщил после оперативного совещания 2 мая глава горадминистрации Сергей Белов, соответствующее постановление уже им подписано.

По его словам, так как в городе установилась теплая погода с плюсовой температурой, было принято решение прекратить подачу теплоэнергии в жилые дома, госучреждения, соцучреждения и т. п. Сразу же после завершения нынешнего отопительного сезона городская администрация совместно с «Теплоэнерго» приступит к подготовке следующего.

Как в свою очередь отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, теплая погода свыше +8 градусов держится уже на протяжении 5 дней, что является основанием для завершения подачи тепла. Кроме того, от горожан в администрацию уже поступили многочисленные жалобы на слишком высокую температуру в квартирах.

«Нас в этом месяце еще может ожидать возвращение небольших холодов, но тепловая энергия, оставшаяся в домах сделает это практически незаметно. Так что снова включать отопление мы не будем», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, пробные топки в рамках отопительного сезона 2016−2017 годов начались в Нижнем Новгороде 12 сентября. А уже 16 сентября стартовал отопительный сезон.