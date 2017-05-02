Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
5 причин, из-за которых вы не можете похудеть
Генштаб предупредил о возможности скрытого удара по России
Кадры испытаний новейшего оружия России попали в Сеть (видео)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
15Роботы в Пальмире
22По миру прошел Первомай
11Протест одного
11:19 (мск), источник: НТА-Приволжье

Отопительный сезон официально завершен в Нижнем Новгороде

В этом месяце еще можно ожидать возвращение небольших холодов, но тепловая энергия, оставшаяся в домах сделает это практически незаметным.

Отопительный сезон официально завершен в Нижнем Новгороде.

Как сообщил после оперативного совещания 2 мая глава горадминистрации Сергей Белов, соответствующее постановление уже им подписано.

По его словам, так как в городе установилась теплая погода с плюсовой температурой, было принято решение прекратить подачу теплоэнергии в жилые дома, госучреждения, соцучреждения и т. п. Сразу же после завершения нынешнего отопительного сезона городская администрация совместно с «Теплоэнерго» приступит к подготовке следующего.

Как в свою очередь отметил директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павел Марков, теплая погода свыше +8 градусов держится уже на протяжении 5 дней, что является основанием для завершения подачи тепла. Кроме того, от горожан в администрацию уже поступили многочисленные жалобы на слишком высокую температуру в квартирах.

«Нас в этом месяце еще может ожидать возвращение небольших холодов, но тепловая энергия, оставшаяся в домах сделает это практически незаметно. Так что снова включать отопление мы не будем», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, пробные топки в рамках отопительного сезона 2016−2017 годов начались в Нижнем Новгороде 12 сентября. А уже 16 сентября стартовал отопительный сезон.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В больнице остаются 15 россиян после ЧП на рейсе «Аэрофлота»
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Светлана Зейналова вывела на подиум «особенную» дочь У восьмилетней Саши – аутизм, но мама делает все, чтобы жизнь девочки была счастливой, интересной и разнообразной.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь