Уже на этой неделе в Омск придет жара в + 27 градусов

По прогнозам синоптиков, 3 мая температура в Омске и Омской области составит +19…+24 градуса, правда, в некоторых северных регионах она не превысит +14 градусов. Порывы ветра в отдельных районах достигнут 17 м/с.

В четверг, 4 мая, температура в регионе продолжит повышаться и составит +21…+26 градусов днем, +7…+12 ночью. Местами пройдет дождь. Ветер не ослабеет, порывы составят 14−19 м/с.

Совсем жарко станет в пятницу, 5 мая, когда столбик термометра в дневное время поднимется до +22…+27 градусов. В северных районах при этом температура будет не выше +14…+19 градусов. Сохранится ветреная погода.