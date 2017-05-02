Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Узбекский тракторист притворился врачом и заработал $500 тысяч
Германия объяснила визит Меркель в Сочи
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8Возвращение христиан в Каракош
11:38 (мск), источник: Губерния онлайн

Извещение об автомобильном штрафе три месяца «гуляло» по Хабаровску

Из-за того, что документ пришел слишком поздно, автолюбительница лишилась законной скидки.

Источник: Губерния онлайн

Затянувшаяся доставка извещения лишила жительницу Хабаровска возможности получить скидку при уплате штрафа. Письмо, в котором говорилось, что женщина нарушила правила дорожного движения и должна заплатить за это государству, задержалось в пути на три месяца, сообщает портал «Губерния».

Письмо от ГИБДД Анастасия Гусева получила в конце апреля. Из него следовало, что 29 января горожанка превысила скорость на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Нарушение зафиксировала автоматическая камера. Женщине выписали штраф в 500 рублей, однако по закону она могла бы заплатить только половину, если бы успела уложиться в 20 дней.

«Пеней, я думаю, не будет, поскольку у меня есть время до окончания года, чтобы оплатить штраф. Но все равно хотелось сэкономить и заплатить с 50-процентной скидкой», — говорит автолюбительница.

Судя по штампам на конверте, письмо было отправлено еще 6 февраля. В «Почте России» говорят, что уведомления о штрафах ГИБДД отправляет заказными письмами, которые должны быть вручены лично получателю. Если нарушителя не оказалось дома, почтальон обязан оставить уведомление о том, что письмо нужно забрать на почте. На это у получателя есть месяц, после чего конверт отправляют назад в ГИБДД, и вся процедура начинается снова.

«Штамп [на письме] свидетельствует о том, что оно было возвращено в ГИБДД. То есть оно пролежало месяц в отделении и его никто не забрал», — прокомментировала руководитель пресс-службы «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.

Автолюбительница утверждает, что уведомлений о заказном письме не получала. В региональном управлении «Почты России» обещали провести по этому поводу служебную проверку.

В ГИБДД признают, что система доставки уведомлений работает со сбоями: 50-процентная скидка действует со дня вынесения постановления, а не с момента получения письма на руки. Анастасия Гусева — не единственная, кто лишился скидки.

«Статистика за последний квартал прошлого года такова, что писем не доставлялось [в срок] порядка 40% гражданам. Сегодня этот процент уже стремится к 30%», — рассказала и.о. начальника отделения Центра автоматической фиксации ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Татьяна Цикунова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пострадавший при нападении на здание ФСБ в Хабаровске идет на поправку
Трамп запланировал телефонный разговор с Путиным в течение дня
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
В России появится памятная монета в честь юбилея Бальмонта
СМИ выяснили, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
От Воробья до Грута: 10 самых ожидаемых фильмов мая Лето близко, а это значит, что в кинотеатрах открывается сезон блокбастеров. Нас ждут новые «Стражи Галактики», возвращение на экраны Чужого и Джека Воробья, а также легенда о короле Артуре по версии Гая Ричи
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь