Извещение об автомобильном штрафе три месяца «гуляло» по Хабаровску

Затянувшаяся доставка извещения лишила жительницу Хабаровска возможности получить скидку при уплате штрафа. Письмо, в котором говорилось, что женщина нарушила правила дорожного движения и должна заплатить за это государству, задержалось в пути на три месяца, сообщает портал «Губерния».

Письмо от ГИБДД Анастасия Гусева получила в конце апреля. Из него следовало, что 29 января горожанка превысила скорость на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Нарушение зафиксировала автоматическая камера. Женщине выписали штраф в 500 рублей, однако по закону она могла бы заплатить только половину, если бы успела уложиться в 20 дней.

«Пеней, я думаю, не будет, поскольку у меня есть время до окончания года, чтобы оплатить штраф. Но все равно хотелось сэкономить и заплатить с 50-процентной скидкой», — говорит автолюбительница.

Судя по штампам на конверте, письмо было отправлено еще 6 февраля. В «Почте России» говорят, что уведомления о штрафах ГИБДД отправляет заказными письмами, которые должны быть вручены лично получателю. Если нарушителя не оказалось дома, почтальон обязан оставить уведомление о том, что письмо нужно забрать на почте. На это у получателя есть месяц, после чего конверт отправляют назад в ГИБДД, и вся процедура начинается снова.

«Штамп [на письме] свидетельствует о том, что оно было возвращено в ГИБДД. То есть оно пролежало месяц в отделении и его никто не забрал», — прокомментировала руководитель пресс-службы «Почты России» на Дальнем Востоке Елена Рыжкова.

Автолюбительница утверждает, что уведомлений о заказном письме не получала. В региональном управлении «Почты России» обещали провести по этому поводу служебную проверку.

В ГИБДД признают, что система доставки уведомлений работает со сбоями: 50-процентная скидка действует со дня вынесения постановления, а не с момента получения письма на руки. Анастасия Гусева — не единственная, кто лишился скидки.

«Статистика за последний квартал прошлого года такова, что писем не доставлялось [в срок] порядка 40% гражданам. Сегодня этот процент уже стремится к 30%», — рассказала и.о. начальника отделения Центра автоматической фиксации ГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю Татьяна Цикунова.