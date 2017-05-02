У челябинца арестовали BMW Х-6 из-за долга в 370 тысяч рублей

Автомобиль BMW Х-6 из-за долга в 370 тысяч рублей арестовали у жителя Челябинска, сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

43-летний челябинец, владелец трёх дорогих автомобилей, больше года уклонялся от уплаты транспортного налога в размере 370 тысяч рублей.

«Первое исполнительное производство с суммой взыскания 143,5 тысяч рублей было возбуждено в июле 2016 года, второе — на 227 тысяч рублей — в марте 2017. Взыскать долг путём списания денег со счетов не удалось — за этот период на них не поступило никаких средств, должник не был официально трудоустроен, поэтому с машинами были запрещены регистрационные действия», — рассказывают в ведомстве.

На майских праздник должник собирался вылететь за границу, для этого он приехал к судебным приставам поинтересоваться, как обстоят дела с его ограничением выезда. В этот момент приставы наложили арест на BMW X6M 2010 года выпуска. Долг был погашен в этот же день.