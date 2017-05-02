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16:21 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске дали старт пассажирской навигации по Оби

Пока готовились к речному сезону документально, в цехах кипела работа. Почему первый рейс для речников — праздник?

Источник: Вести - Новосибирск

Первый рейс в сезоне для дачников — событие радостное. А для экипажа — важное. Надеть форму и снова в путь! Андрей Зайков всю жизнь посвятил сибирской реке.

Андрей Зайков, сменный капитан, сменный механик теплохода «Москва»: «В 16 лет поступил в речное училище, 4 года закончил, 2 года армии, всю жизнь практически».

В этом году у капитана — юбилей. Ровно 30 лет за штурвалом.

Андрей Зайков, сменный капитан, сменный механик теплохода «Москва»: «Приходилось на других судах работать. На толкачах, на самоходках, а потом поработал на пассажирском — так и остался».

Корабль — не новый. Построили еще в 82 году. Требует ухода. Но капитан уверен — машина надежная. Готовят к навигации и проверяют судно сами.

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