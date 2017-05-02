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12:10 (мск), источник: Известия.Ру

Первые кадры с репетиций «Евровидения-2017» появились в сети

Всего в конкурсе примут участие 200 аритистов из 42 стран.

Источник: Reuters

Первые фотографии с репетиций участников конкурса «Евровидение-2017» опубликовали организаторы конкурса на официальном Instagram-аккаунте проекта.

Участники конкурса во время генеральной репетиции выходят на сцену уже в костюмах, чтобы отработать хореографию, а также настроить свет и звук. Как сообщает сетевое издание m24.ru, все генеральные прогоны выступлений проходят строго по расписанию.

Так, в понедельник 1 мая свои выступления отрепетировали представители Латвии, Армении, Кипра, Чехии, Исландии, Молдовы, Черногории, а также участники от Грузии, Бельгии, Австралии, Азербайджана, Черногории, Швеции, Португалии и Финляндии. Всего 200 артистов из 42 стран мира примут участие в 62-м музыкальном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в этом году в Киеве.

СБУ ранее запретила участнице от РФ Юлии Самойловой въезд в страну на три года, поэтому Россия в 2017 году не будет участвовать и транслировать конкурс по телевидению.

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