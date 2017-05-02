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12:19 (мск), источник: Мослента

Подозреваемые в мошенничестве на 18 миллионов рублей задержаны в Москве

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину и женщину по подозрению в мошенничестве с недвижимостью на сумму более 18 миллионов рублей. По данным следствия, злоумышленники представили в уполномоченную организацию поддельную справку о выплате пая за квартиру в полном объеме и подложную выписку из домовой книги о регистрации по данному адресу. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на официальном сайте московского главка МВД.

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«В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась представительница одного из столичных жилищных кооперативов. По ее словам, в декабре 2014 года женщина незаконно получила право собственности на квартиру, расположенную в доме на улице Дмитрия Ульянова», — говорится в сообщении.

В дальнейшем правонарушительница распоряжалась жилой площадью по своему усмотрению. По предварительной оценке, материальный ущерб, причиненный жилищному кооперативу, составил более 18 миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска также задержали мужчину, который, по версии следствия, был организатором мошенничества. Установлено, что он изготовил подложные документы, необходимые для регистрации права собственности на квартиру.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

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