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12:48 (мск), источник: РИА Крым

Операция по спасению двух туристок в крымских горах продлилась 11 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая — РИА Новости (Крым). В крымских горах прошла операция по спасению двух туристок, получивших травмы во время спуска по крутому скальному склону. Об этом сообщает пресс-служба «Крым-СПАС».

Источник: РИА "Новости"

По данным спасателей, около 20.00 1 мая дежурному поступил сигнал о том, что в районе горы Чатыр-Даг пострадали две участницы туристической группы.

«На место оперативно выехала группа спасателей из Алуштинского аварийно-спасательного отряда “Крыс-СПАС”. Поисково-спасательные работы пришлось проводить в сложных условиях, поскольку наступило темное время суток, а пострадавшие не знали своего точного местонахождения. После того, как спасатели все же обнаружили группу выяснилось, что одна из туристок упала во время спуска со склона и получила серьезную травму головы и руки. Вторая решила ей помочь, однако также травмировалась. Учитывая все сложности, в том числе, что операцию необходимо проводить на опасном скальном спуске, было принято решение привлечь дополнительные силы в виде еще 4 единиц техники и 16 человек личного состава», — пояснили в пресс-службе.

Утром с помощью альпинистского оборудования пострадавшие женщины были эвакуированы и вместе с туристической группой доставлены в Симферопольскую клиническую больницу. Операция по спасению продлилась около 11 часов.

В тот же день, около 18 часов поступило сообщение, что травмы получила еще одна туристка. На этот раз в районе водопада Учан-Су.

«40-летняя женщина оступилась на тропе и получила травму ноги, в результате чего не может самостоятельно продолжить движение. Прибывшие спасатели оказали пострадавшей первую помощь, после чего эвакуировали ее и доставили к аварийно-спасательному автомобилю. От медицинской помощи женщина отказалась», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, около восьми часов вечера спасателям пришлось оказать помощь велосипедисту, который во время спуска по трассе Новый Свет-Судак не справился с управлением и получил травму. Сотрудники «Крым-СПАС», прибывшие на место, оказали мужчине первую помощь, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи. У потерпевшего подозрение на ушиб позвоночника.

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