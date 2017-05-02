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12:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе проезд в троллейбусах снизят до 12 рублей

К 15 рублям за билетик власти Севастополя, возможно, вернутся осенью.

Источник: РИА "Новости"

В Севастополе власти снизят тариф на проезд в троллейбусах с 15 до 12 рублей. Такое распоряжение сегодня, 2 мая, на аппаратном совещании правительства дал врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Напомним, 1 мая стоимость проезда увеличилась с 10 до 15 рублей. По словам замгубернатора Владимира Базарова, повышение тарифов было связано с тем, что для предприятия ГУП «Севэлектротранс» цена на электричество с конца 2016 года к настоящему времени выросла почти в три раза.

— Приказ врио губернатора будем выполнять и компенсировать снижение тарифа за счет издержек «Севэлектротранса». На этой неделе тарифы снизятся. Приказ выйдет сегодня. — сообщил Владимир Базаров.

Он заявил, что пока не известно когда планируется следующее повышение тарифов на проезд в севастопольских троллейбусах. По его словам, до конца лета сохранится оплата за проезд в размере 12 рублей, но возможно осенью или с 1 января 2018 года поднимется до 15 рублей.

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