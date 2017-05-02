В Краснодаре во время предпраздничного пробега ограничат движение транспорта
В субботу, 6 мая, во время проведения эстафеты, приуроченной к Дню Победы будет ограничено движение транспорта по улице Красной в районе Театральной площади.
В субботу, 6 мая, во время проведения эстафеты, приуроченной к Дню Победы будет ограничено движение транспорта по улице Красной в районе Театральной площади.
Участники легкоатлетического пробега возложат цветы к памятнику
Для безопасного перехода колонны спортсменов через улицы, пересекающие маршрут движения, по улице Красной, на участке от Будённого до Постовой, с 9 часов утра 6 мая до окончания эстафеты временно ограничат движение транспортных средств: по чётной стороне Будённого, на участке от Красноармейской до Рашпилевской; по улице Красной, на участке от Будённого до Постовой.
С 20 часов 5 мая и до окончания легкоатлетического пробега от транспортных средств освободят: Театральную площадь; улицу Будённого на участке от Красноармейской до Рашпилевской; улицу Постовую на участке от Коммунаров до Октябрьской; улицу Красную на участке от Калинина до Постовой.
Для участников и гостей эстафеты с 6.00 6 мая до окончания эстафеты будет организованы стоянки автотранспорта — по нечётной стороне улицы Будённого, на участке от Красноармейской до Красной; по улице Постовой, на участке от Коммунаров до Захарова, сообщает