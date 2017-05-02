Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
В Белоруссии выпущена монета, посвящённая резне русских
Урганта решили не пускать в российский город из-за его шутки
В России готовится к принятию важный закон для дачников
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби
«Локомотив» и «Урал» сразятся в финале Кубка России по футболу
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Украине рекомендовали не шутить с Черноморским флотом РФ – СМИ
СМИ: молодая жена Краско показала откровенное фото
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
12:37 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре во время предпраздничного пробега ограничат движение транспорта

​В субботу, 6 мая, во время проведения эстафеты, приуроченной к Дню Победы будет ограничено движение транспорта по улице Красной в районе Театральной площади.

Источник: Югополис

Участники легкоатлетического пробега возложат цветы к памятнику Воинам-освободителям Краснодара на улице Постовой.

Для безопасного перехода колонны спортсменов через улицы, пересекающие маршрут движения, по улице Красной, на участке от Будённого до Постовой, с 9 часов утра 6 мая до окончания эстафеты временно ограничат движение транспортных средств: по чётной стороне Будённого, на участке от Красноармейской до Рашпилевской; по улице Красной, на участке от Будённого до Постовой.

С 20 часов 5 мая и до окончания легкоатлетического пробега от транспортных средств освободят: Театральную площадь; улицу Будённого на участке от Красноармейской до Рашпилевской; улицу Постовую на участке от Коммунаров до Октябрьской; улицу Красную на участке от Калинина до Постовой.

Для участников и гостей эстафеты с 6.00 6 мая до окончания эстафеты будет организованы стоянки автотранспорта — по нечётной стороне улицы Будённого, на участке от Красноармейской до Красной; по улице Постовой, на участке от Коммунаров до Захарова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ФК «Краснодар» призвал клубы отказаться от попыток влияния на арбитров
Сенат США решил не готовить новый проект антироссийских санкций
Греция и кредиторы договорились по пакету реформ
В КНДР назвали учения США в Южной Корее толчком к ядерной войне
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
Банк России выпустил памятную монету к юбилею Бальмонта
Сын Дмитрия Рогозина возглавил Авиакомплекс имени Ильюшина
Российские отели заплатят налоги за Booking.com
Спорт
«Вашингтон» уносит ноги от Малкина, «Питтсбург» теряет Кросби Первое домашнее поражение «Пингвинз» в плей-офф, травма Кросби и лидерство Малкина — в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ
Авто
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие Советский гражданин на вопрос про импортный тягач ответил бы Skoda, импортный самосвал — Tatra, а импортный автобус, конечно же, Ikarus!
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России Актриса с детьми уехала из России.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь