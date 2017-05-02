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12:39 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Жители Волгограда негодуют из-за непродуманного движения автобусов

Жители Волгограда, отправившиеся сегодня, 2 мая, утром на работу, с грустью констатируют массу неудобств, связанных с непродуманной организацией маршрутов.

Так, сообщает ВДТВ, в социальных сетях волгоградцы одновременно сетуют на невозможность уехать с улицы Хиросимы и возникшие трудности в Жилгородке.

«Живу в Жилгородке. Сегодня с утра по работе мне надо было ехать в “торгушку”. Пришла как порядочный человек на остановку “7 лицей” и ждала полчаса прождала автобус. Только потом мне добрые люди сказали, что автобусы здесь не ходят, они идут от трамвайного кольца через улицу Танкистов. Побежала туда, села. И каково было мое удивление, что следующая остановка — “Молодежный центр 21 век”. То есть минус одна остановка. Самое интересное, что об изменении маршрута нигде ничего не написано. Теперь нужно пройти весь микрорайон, чтобы бы сесть на автобус. Это жесть просто ужасно», — пишет в популярной группе в «ВКонтакте» волгоградка Евгения Гречка.

На улице Хиросима у волгоградцев возникли трудности из-за отмены с 30 апреля маршрутного такси № 19. В результате многие горожане опоздали на работу, насилу сумев втиснутся в переполненные автобусы.

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