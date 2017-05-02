Жители Волгограда негодуют из-за непродуманного движения автобусов

Так, сообщает ВДТВ, в социальных сетях волгоградцы одновременно сетуют на невозможность уехать с улицы Хиросимы и возникшие трудности в Жилгородке.

«Живу в Жилгородке. Сегодня с утра по работе мне надо было ехать в “торгушку”. Пришла как порядочный человек на остановку “7 лицей” и ждала полчаса прождала автобус. Только потом мне добрые люди сказали, что автобусы здесь не ходят, они идут от трамвайного кольца через улицу Танкистов. Побежала туда, села. И каково было мое удивление, что следующая остановка — “Молодежный центр 21 век”. То есть минус одна остановка. Самое интересное, что об изменении маршрута нигде ничего не написано. Теперь нужно пройти весь микрорайон, чтобы бы сесть на автобус. Это жесть просто ужасно», — пишет в популярной группе в «ВКонтакте» волгоградка Евгения Гречка.