В Воронеже вдове погибшего в Ингуштии капитана УФСБ вручили орден Мужества
Дениса Налетова наградили посмертно.
Дениса Налетова наградили посмертно.
24 ноября 2016 года во время спецоперации в Ингушетии погибли два наших земляка — полковник УФСБ по Воронежской области Александр Богомолов и капитан регионального УФСБ Денис Налетов.
Александру Богомолову указом президента посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
А капитана Дениса Налетова посмертно за отвагу при исполнении воинского долга наградили орденом Мужества. Награду вручили вдове погибшего. На торжественную церемонию собрались близкие родственники героя. А руководство и сотрудники управления почтили память погибших коллег минутой молчания.
«Приказом Директора ФСБ России полковник Александр Богомолов и капитан Денис Налетов навечно зачислены в списки Управления», — сообщили в