В Воронеже вдове погибшего в Ингуштии капитана УФСБ вручили орден Мужества

24 ноября 2016 года во время спецоперации в Ингушетии погибли два наших земляка — полковник УФСБ по Воронежской области Александр Богомолов и капитан регионального УФСБ Денис Налетов.

Александру Богомолову указом президента посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

А капитана Дениса Налетова посмертно за отвагу при исполнении воинского долга наградили орденом Мужества. Награду вручили вдове погибшего. На торжественную церемонию собрались близкие родственники героя. А руководство и сотрудники управления почтили память погибших коллег минутой молчания.