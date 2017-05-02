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12:21 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже вдове погибшего в Ингуштии капитана УФСБ вручили орден Мужества

Дениса Налетова наградили посмертно.

24 ноября 2016 года во время спецоперации в Ингушетии погибли два наших земляка — полковник УФСБ по Воронежской области Александр Богомолов и капитан регионального УФСБ Денис Налетов.

Александру Богомолову указом президента посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

А капитана Дениса Налетова посмертно за отвагу при исполнении воинского долга наградили орденом Мужества. Награду вручили вдове погибшего. На торжественную церемонию собрались близкие родственники героя. А руководство и сотрудники управления почтили память погибших коллег минутой молчания.

«Приказом Директора ФСБ России полковник Александр Богомолов и капитан Денис Налетов навечно зачислены в списки Управления», — сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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