Сколько выходных получат казахстанцы в честь 7 и 9 мая
Майские праздники позволят жителям страны хорошенько отдохнуть.
Майские праздники позволят жителям страны хорошенько отдохнуть.
День Защитника Отечества и День Победы, празднующиеся в мае, подарят казахстанцам сразу четыре выходных подряд, которые продлятся с субботы 6 мая по вторник 9 мая, сообщает NUR.KZ.
7 мая, День Защитника Отечества, в этом году выпадает на воскресенье, поэтому, согласно Закону о праздниках, выходной переносится на 8 мая, понедельник.
9 мая, День Победы, также является в Казахстане выходным днем.
То есть вместе с субботой 6 мая казахстанцы будут отдыхать целых четыре дня.