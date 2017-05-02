Сколько выходных получат казахстанцы в честь 7 и 9 мая

День Защитника Отечества и День Победы, празднующиеся в мае, подарят казахстанцам сразу четыре выходных подряд, которые продлятся с субботы 6 мая по вторник 9 мая, сообщает NUR.KZ.

7 мая, День Защитника Отечества, в этом году выпадает на воскресенье, поэтому, согласно Закону о праздниках, выходной переносится на 8 мая, понедельник.

9 мая, День Победы, также является в Казахстане выходным днем.

То есть вместе с субботой 6 мая казахстанцы будут отдыхать целых четыре дня.