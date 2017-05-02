Свердловский эколог посоветовал надевать маски для спасения от запаха гари

Председатель свердловского регионального общественно-экологического движения «Зеленый мир» Сергей Пакулов посоветовал уральцам надевать маски, чтобы обезопасить себя от запаха гари, который уже несколько дней наблюдается в Екатеринбурге, сообщает 2 мая корреспондент «АиФ-Урал».

«Конечно, идеальный рецепт в таких случаях сидеть дома и как можно реже появляться на улицах, однако я понимаю, что это малореально, — заявил Пакулов. — Тогда советую всем надевать средства индивидуальной защиты — медицинские маски. Они неплохо помогают. К сожалению, у нас народ к маскам зачастую относится пренебрежительно».

По словам Пакулова, проблема природных пожаров каждый год встает достаточно остро, но, к сожалению, отношение к ней не самое серьезное. В качестве примера он привел случай, произошедший несколько лет назад в Каменск-Уральском, когда долгая «раскачка» пожарных привела к выгоранию пяти гектаров леса. Хотя если бы реакция была мгновенной, то деревья можно было бы спасти. Еще одна важная проблема заключается в том, что в окрестностях Екатеринбурга нет «чистых» лесов.

«Около города огромное количество свалок, там горит полиэтилен, — продолжает он. — В результате в запахе гари много вредных примесей, которые попадают в организм человека и травят его. Страшно представить, чем мы сейчас дышим. Я призываю всех уральцев трижды подумать прежде чем разводить костер в лесу. Последствия могут быть ужасающими».

Природные пожары в Свердловской области начались практически сразу после установления теплой погоды. В выходные дни на границе с Челябинской областью в огне погибла деревня Черноозерская. Пламя хозяйничало в Карпинске, Алапаевске, поселках Атиг, Бобровском. Природные пожары также наблюдались в районе аэропорта Кольцово, Центрального парка культуры и отдыха, поселка Малый Исток, Полевского тракта. В столице Урала, где с 29 апреля по 14 мая действует особый противопожарный режим.