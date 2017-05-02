Директор стройфирмы задолжал работникам 1,5 млн рублей зарплаты, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области.

По данным ведомства, президент АО строительная компания «Афина Паллада» с ноября 2016 года по апрель 2017 не платил работникам зарплату. Суммарный срок — более 5 месяцев, сумма накопившегося долга — 1 532 683 рубля. Следователи установили, что в компании были деньги на расчет с работниками.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности).

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения трудовых прав работника», — рассказали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.