Фанаты японской анимации съехались на фестиваль в Воронеж со всей страны

В заключительный день сотни фанатов жанра переоделись в любимых героев мультфильмов и устроили шествие — прошли от парка «Алые паруса» до остановки Ильича.

Правда, больше праздник был похож просто на костюмированное шоу. Например, во главе колонны шли не герои анимэ, а Дональд Трамп и пират. Причём, на этот традиционный форум в наш город съехались фанаты японской анимации со всей страны.

Анастасия Турищева, участница косплей-шоу:

«Многие подходят фотографироваться, узнают. Это персонаж из известного мультика, поэтому очень много маленьких детей узнают. Это дарит им радость и мне. Я очень рада, что могу сделать чью-то жизнь ярче».

Надежда Машковцева, участница косплей-шоу:

«В Питере много фестивалей, именно так скажу. Там чуть ли не каждый месяц. Но они не такие. Они проходят все дни в одном месте. А здесь он вот так — сначала в одном месте, потом в другом. И поэтому я приезжаю сюда уже третий раз».