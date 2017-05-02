В Кантемировке посадили «именные» деревья
В рамках акции «Родил ребенка — посади дерево» высадили 40 саженцев рябины.
В рамках акции «Родил ребенка — посади дерево» высадили 40 саженцев рябины.
Кантемировцы посадили 40 саженцев красной рябины в рамках акции «Родил ребенка — посади дерево» в центре Кантемировки в субботу, 29 апреля. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» рассказала руководитель районного отделения всероссийского общественного движения «Матери России» Елена Пономарева во вторник, 3 мая.
На каждый саженец прикрепили бирки с именем и фамилией ребенка, в честь которого его посадили.
— Хотелось провести добрую акцию, не такую, в которой принял участие и забыл. Важно, чтобы был положительный результат, который радовал бы жителей района. Идею с именными деревьями поддержали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области и предоставили саженцы, — пояснила Елена Пономарева.
Семья Белянских приехала на праздник в полном составе: мама Оля, папа Саша, старшая дочка Маша и маленький Ванечка.
— Об акции я узнала от знакомых. Дома рассказала мужу, который поддержал меня. Здорово придумали. Можно такую акцию проводить каждый год, сделав ее доброй кантемировской традицией, — поделилась Ольга Белянских.
Всего в акции поучаствовали 120 кантемировцев.