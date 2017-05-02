В Октябрьском районе Самары высадят 30 тысяч цветов
МБУ Октябрьского района Самары «Перспектива» ищет подрядчика, который выполнит работы по посадке рассады однолетних цветов.
МБУ Октябрьского района Самары «Перспектива» ищет подрядчика, который выполнит работы по посадке рассады однолетних цветов.
Речь идет о высадке на территории района более 30 тыс. саженцев. Среди них 4,2 тыс. голубого агератума, 2,1 тыс. львиного зева, 5,3 тыс. красной сальвии, более 12 тыс. штук желтых и оранжевых бархотцев и другие цветы.
Работы будут раздлены на три этапа, в каждом случае подрядчику необходимо будет успеть высадить цветы в пятидневный срок после получения заявки.
Начальная максимальная стоимость контракта составляет 915 тыс. рублей.
Подрядчика должны определить 22 мая.