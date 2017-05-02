В Октябрьском районе Самары высадят 30 тысяч цветов

Речь идет о высадке на территории района более 30 тыс. саженцев. Среди них 4,2 тыс. голубого агератума, 2,1 тыс. львиного зева, 5,3 тыс. красной сальвии, более 12 тыс. штук желтых и оранжевых бархотцев и другие цветы.

Работы будут раздлены на три этапа, в каждом случае подрядчику необходимо будет успеть высадить цветы в пятидневный срок после получения заявки.

Начальная максимальная стоимость контракта составляет 915 тыс. рублей.

Подрядчика должны определить 22 мая.