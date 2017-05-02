В ВКО несколько городов завалило снегом

На востоке страны пришло резкое похолодание — температура в +15 градусов сменилась отрицательной.

В Усть-Каменогорске, Риддере, Серебрянске, Зыряновске прошел сильный снег. И если в областном центре осадки быстро растаяли, то в Риддере и Серебрянске покров остался на земле. Местные жители уверяют, что высота снежного слоя около пяти сантиметров.

Пользователи Риддера также сообщают о нескольких ДТП, случившихся в городе. Водители объясняют происшествия просто: большинство автомобилистов уже сменили зимнюю резину и оказались не готовы к гололеду.