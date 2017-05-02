В ВКО несколько городов завалило снегом
В Восточный Казахстан непогода принесла метели и буран. Некоторые города региона занесло снегом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Восточный Казахстан непогода принесла метели и буран. Некоторые города региона занесло снегом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На востоке страны пришло резкое похолодание — температура в +15 градусов сменилась отрицательной.
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Пользователи Риддера также сообщают о нескольких ДТП, случившихся в городе. Водители объясняют происшествия просто: большинство автомобилистов уже сменили зимнюю резину и оказались не готовы к гололеду.
В «Казгидромете» пояснили, что снег в мае — явление для региона хоть и редкое, но не аномальное. Правда, в городах снег не наблюдали уже давно, тогда как в северных районах ВКО он может выпасть даже в конце мая.
«В горных районах месячное количество осадков в мае ожидается выше нормы. В ближайшие дни значительного потепления не произойдет. Температура по региону будет держаться около нуля, плюс четырех градусов», — прокомментировали в РГП «Казгидромет».