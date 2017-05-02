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12:37 (мск), источник: Tengrinews

В ВКО несколько городов завалило снегом

В Восточный Казахстан непогода принесла метели и буран. Некоторые города региона занесло снегом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На востоке страны пришло резкое похолодание — температура в +15 градусов сменилась отрицательной.

В Усть-Каменогорске, Риддере, Серебрянске, Зыряновске прошел сильный снег. И если в областном центре осадки быстро растаяли, то в Риддере и Серебрянске покров остался на земле. Местные жители уверяют, что высота снежного слоя около пяти сантиметров.

Пользователи Риддера также сообщают о нескольких ДТП, случившихся в городе. Водители объясняют происшествия просто: большинство автомобилистов уже сменили зимнюю резину и оказались не готовы к гололеду.

В «Казгидромете» пояснили, что снег в мае — явление для региона хоть и редкое, но не аномальное. Правда, в городах снег не наблюдали уже давно, тогда как в северных районах ВКО он может выпасть даже в конце мая.

«В горных районах месячное количество осадков в мае ожидается выше нормы. В ближайшие дни значительного потепления не произойдет. Температура по региону будет держаться около нуля, плюс четырех градусов», — прокомментировали в РГП «Казгидромет».

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