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15:44 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Количество пикниковых точек в Москве могут увеличить в случае жалоб горожан на их нехватку

Количество пикниковых точек в Москве может увеличиться, если горожане обратятся с жалобами на их нехватку после майских праздников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Источник: Reuters

«Если будут поступать к нам конкретные предложения, что где-то действительно не хватает, будем выходить с таким предложением, чтобы там действительно это положение поправить. То есть берем на контроль этот вопрос. Кто-то жалуется на нехватку пикниковых точек, а кто-то говорит, что наоборот. Поэтому выявим вот эти “болевые точки” и будем уже по ним работать», — сказала Зотова.

Она напомнила, что в период майских праздников в столице проходят рейды против незаконного разведения костров. «Сейчас пройдут у нас рейды первомайские, потом 9 мая и 13 мая мы будем делать во всех парковых территориях с привлечением молодежи и эковолонтеров. Более того, мы будем там не только рейды проводить, но и раздавать памятки о правилах пользования пикниковой точкой и правилах поведения на природной территории», — сказала депутат.

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Зотова добавила, что помимо разъяснения москвичам правил противопожарной охраны участники рейдов также будут объяснять отдыхающим, что время пользования пикниковой точкой ограничено, чтобы дать возможность другим горожанами ею воспользоваться. «Знаете с чем сталкиваемся? Вот пришла какая-то семья, заняла какую-то пикниковую точку и весь день там сидит. Пикниковая точка — это пришел, пожарил шашлык и дальше иди отдыхай на природную территорию, где ты хочешь, потому что ты же жарить больше не будешь. Тут есть тоже культура поведения», — пояснила она.

В настоящее время, согласно КоАП Москвы, разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях Москвы влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. При этом за аналогичное правонарушение на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Москве предусмотрено увеличение штрафа для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

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