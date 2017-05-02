Количество пикниковых точек в Москве могут увеличить в случае жалоб горожан на их нехватку

«Если будут поступать к нам конкретные предложения, что где-то действительно не хватает, будем выходить с таким предложением, чтобы там действительно это положение поправить. То есть берем на контроль этот вопрос. Кто-то жалуется на нехватку пикниковых точек, а кто-то говорит, что наоборот. Поэтому выявим вот эти “болевые точки” и будем уже по ним работать», — сказала Зотова.
Она напомнила, что в период майских праздников в столице проходят рейды против незаконного разведения костров. «Сейчас пройдут у нас рейды первомайские, потом 9 мая и 13 мая мы будем делать во всех парковых территориях с привлечением молодежи и эковолонтеров. Более того, мы будем там не только рейды проводить, но и раздавать памятки о правилах пользования пикниковой точкой и правилах поведения на природной территории», — сказала депутат.
Зотова добавила, что помимо разъяснения москвичам правил противопожарной охраны участники рейдов также будут объяснять отдыхающим, что время пользования пикниковой точкой ограничено, чтобы дать возможность другим горожанами ею воспользоваться. «Знаете с чем сталкиваемся? Вот пришла какая-то семья, заняла какую-то пикниковую точку и весь день там сидит. Пикниковая точка — это пришел, пожарил шашлык и дальше иди отдыхай на природную территорию, где ты хочешь, потому что ты же жарить больше не будешь. Тут есть тоже культура поведения», — пояснила она.
В настоящее время, согласно КоАП Москвы, разведение костров, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях Москвы влечет наложение штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. руб. При этом за аналогичное правонарушение на особо охраняемых природных территориях регионального значения в Москве предусмотрено увеличение штрафа для граждан — от 4 тыс. до 5 тыс. руб.