Количество пикниковых точек в Москве могут увеличить в случае жалоб горожан на их нехватку

«Если будут поступать к нам конкретные предложения, что где-то действительно не хватает, будем выходить с таким предложением, чтобы там действительно это положение поправить. То есть берем на контроль этот вопрос. Кто-то жалуется на нехватку пикниковых точек, а кто-то говорит, что наоборот. Поэтому выявим вот эти “болевые точки” и будем уже по ним работать», — сказала Зотова.

Она напомнила, что в период майских праздников в столице проходят рейды против незаконного разведения костров. «Сейчас пройдут у нас рейды первомайские, потом 9 мая и 13 мая мы будем делать во всех парковых территориях с привлечением молодежи и эковолонтеров. Более того, мы будем там не только рейды проводить, но и раздавать памятки о правилах пользования пикниковой точкой и правилах поведения на природной территории», — сказала депутат.