Крупнейший пляж Севастополя этим летом будет закрыт из-за строительства парка

Этим летом в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений. Об этом журналистам после аппаратного совещания правительства города сообщил замгубернатора Владимир Базаров.

— С пляжем «Солнечный» у нас особая история. В этом году он будет закрыт, потому что там идет строительство парка им. Анны Ахматовой и пляж является его частью. На сегодняшний день — это строительная площадка. — рассказал Владимир Базаров.

Он объяснил, что пройти на пляж можно только по центральной аллее парка, а сейчас там проходит капитальный ремонт. Так как реконструкция парка им. Анны Ахматовой включена в федерально-целевую программу, то сроки окончания ремонта сжатые и сделать ремонт уже после завершения курортного сезона было бы невозможно.

Остальные пляжи в Севастополе официально откроют к курортному сезону — 1 июня. По словам Базарова, сейчас там очищают дно, устанавливают раздевалки, души, туалеты. Также пляжи проходят экспертизы Роспотребнадзора и МЧС.