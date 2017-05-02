Крупнейший пляж Севастополя этим летом будет закрыт из-за строительства парка
Остальные пляжи власти города обещают открыть к 1 июня.
Остальные пляжи власти города обещают открыть к 1 июня.
Этим летом в Севастополе пляж «Солнечный», расположенный рядом с Херсонесом, будет закрыт для посещений. Об этом журналистам после аппаратного совещания правительства города сообщил замгубернатора Владимир Базаров.
— С пляжем «Солнечный» у нас особая история. В этом году он будет закрыт, потому что там идет строительство парка им. Анны Ахматовой и пляж является его частью. На сегодняшний день — это строительная площадка. — рассказал Владимир Базаров.
Он объяснил, что пройти на пляж можно только по центральной аллее парка, а сейчас там проходит капитальный ремонт. Так как реконструкция парка им. Анны Ахматовой включена в
Остальные пляжи в Севастополе официально откроют к курортному сезону — 1 июня. По словам Базарова, сейчас там очищают дно, устанавливают раздевалки, души, туалеты. Также пляжи проходят экспертизы Роспотребнадзора и МЧС.